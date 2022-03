Ein 56-jähriger Mann ist bei einem Kletterunfall bei Garmisch-Partenkirchen etwa 25 Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Er sei an einem in der Böschung liegenden Baumstamm hängengeblieben, teilte die Polizei am Montag mit. Von dort retteten ihn die Bergwacht. Der Kletterer hatte sich laut Polizei am Sonntag alleine an einer Route mit hohem Schwierigkeitsgrad versucht. Nach dem Absturz kam er mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

