Gartenlaube brennt in Berlin-Tegel

Bei einem Feuer in einer Kleingartenkolonie in Berlin-Tegel ist eine 25 Quadratmeter große Gartenlaube komplett abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Brand in der Straße Vor den Toren war aus bisher noch unbekannter Ursache am Samstagmorgen ausgebrochen. Die Feuerwehr hat gelöscht.

