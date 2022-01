Gasflasche explodiert bei Silvesterfeier: Mehrere Verletzte

Bei der Explosion einer Gasflasche während einer Silvesterfeier in Melle (Landkreis Osnabrück) sind mehrere Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. In der Silvesternacht war die Gasflasche aus noch ungeklärten Gründen im Anbau eines Einfamilienhauses explodiert, in der sich die Menschen aufhielten. Es brach ein Feuer in dem Anbau aus, das jedoch nicht auf das Einfamilienhaus übergriff. Wie viele Menschen genau verletzt wurden, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der Schwerverletzte sei ein Mann, dessen Hautoberfläche zu 70 Prozent verbrannt sei. Er werde in einem Krankenhaus in Osnabrück behandelt, sagte eine Sprecherin am frühen Samstagmorgen.

