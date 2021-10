Gasgeruch löst Feuerwehreinsatz in Eckernförde aus

Gasgeruch hat am Sonntag in Eckernförde einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Passanten wollen ihn bemerkt haben. Bei Messungen durch die Feuerwehr wurde vor Ort aber kein Gas festgestellt, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle am Sonntag sagte. Nach einer ersten Meldung gegen 11.30 Uhr wurde ein Teil der Kieler Straße zeitweise vorsorglich gesperrt. Zuerst hatten die «Kieler Nachrichten» darüber berichtet.

