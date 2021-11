Gebäudebrand in Breitenbach am Herzberg führt zu Großeinsatz

Ein Feuer in einem einstöckigen Gebäude in Breitenbach am Herzberg (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) hat zu einem Großeinsatz geführt. Nach ersten Erkenntnissen hielten sich zum Ausbruch des Feuers am späten Dienstagabend zwei Personen in dem Haus auf, wie die Polizei mitteilte. Diese hätten sich aber selbstständig einen Weg nach draußen bahnen können. Nach Schätzungen bewegt sich der Sachschaden im fünf- bis sechsstelligen Bereich. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

