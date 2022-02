Gebauer: Corona-Tests für Grundschüler bald zu Hause

NRW überrascht mit einer erneuten Umstellung in der NRW-Teststrategie an den Schulen. Die Jüngsten testen sich künftig nicht mehr in der Grundschule, sondern daheim. Für das gesamte Schulpersonal gibt es ebenfalls Änderungen.

Für Grundschüler in Nordrhein-Westfalen steht ein Kurswechsel beim Corona-Testverfahren an: Ab dem 28. Februar sollen Grundschülerinnen und Grundschüler drei Mal pro Woche einen Corona-Selbsttest zu Hause machen, wie Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag mitteilte. Eltern müssten einmalig schriftlich versichern, dass ihre Kinder am Testverfahren daheim teilnehmen. Die Antigentests würden von den Schulen kostenfrei abgegeben - entweder den Schülern ausgehändigt oder den Eltern übergeben. Die Tests könnten vor Unterrichtsbeginn oder am Vorabend zu Hause erfolgen.

In elf Sprachen seien entsprechende Informationen an die Eltern geschickt worden. Man setzte damit stärker auf die Eigenverantwortung und Kooperation der Eltern, entlaste Familien und Grundschulen, betonte Gebauer. An einer Umstellung des Testverfahrens für Grundschüler Ende Januar hatte es erhebliche Kritik und Sorgen gegeben, dass für die Kinder kein ausreichender Infektionsschutz gewährleistet sei. Die nun anstehende erneute Änderung sei auch darauf eine Reaktion, sagte die Ministerin.

In Einzelfällen können die Tests aber auch - wie bisher - weiter verpflichtend innerhalb der Grundschulen durchgeführt werden, sofern dafür ein Beschluss der Schulkonferenz vorliege. Das könne etwa der Fall sein, wenn es Hinweise darauf gebe, dass die Tests nur in unzureichender Weise zu Hause erfolgten, erläuterte Gebauer.

An den weiterführenden Schulen bleibt es bei den drei Selbsttests pro Woche - die auch unverändert am Testort Schule erfolgen. In den Förderschulen seien ebenfalls keine Änderungen geplant. Es werde dort aufgrund der höheren Vulnerabilität der Schüler weiter PCR-Lolli-Tests geben. PCR-Tests gelten als besonders genau.

Für die Grundschulen war - vor allem wegen Überlastung der Labore - Ende Januar eine einzelne PCR-Nachtestung aller Schüler im Falle eines vorherigen positiven Klassen-Pool-Ergebnisse entfallen. Seitdem testen sich Schüler nur noch in der Schule selbst per Schnelltest nach. Das hatte für erhebliche Verunsicherung gesorgt, da sich auch mutmaßlich infizierte Kinder auf den Schulweg machten, um im Klassenzimmer getestet zu werden.

Auf Lehrkräfte und das weitere gesamte Schulpersonal kommen ab 28. Februar ebenfalls Änderungen zu: Verpflichtend getestet sein müssen dann nur noch Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, wie Gebauer ankündigte. Die wegen der Omikron-Welle seit Jahresbeginn geltende Testpflicht für Immunisierte und Genesene entfällt also. Freiwillige Tests sind aber auch für diese Gruppen weiter möglich.

Derzeit seien weitere Maßnahmen im Schulbereich nicht geplant. Man werde aber «gegebenenfalls nachsteuern», je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens in NRW, sagte die FDP-Politikerin bei einer Online-Pressekonferenz.

In der Pandemie seien alle Schulformen stark belastet, vor allem aber die Grundschulen, in denen das Fundament für einen erfolgreichen Bildungsweg gelegt werde. Die Landesregierung habe daher ein Paket zu deren Entlastung und Unterstützung beschlossen: Schulleitungen erhalten Supervisions- und Coachingangebote, die das Schulministerium mit Schulpsychologen entwickelt habe. Die für das Frühjahr geplanten Vergleichsarbeiten («Vera») für Drittklässler als wichtiges Diagnose-Instrument könnten verschoben werden. Das Helferprogramm für Ganztags- und Betreuungsangebote wird laut Ministerin finanziell aufgestockt, damit zusätzliches Personal eingestellt werden könne.