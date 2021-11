Gedenken für Opfer von Krieg und Gewalt in Sachsen-Anhalt

Gedenken für Opfer von Krieg und Gewalt in Sachsen-Anhalt

Anlässlich des Volkstrauertags am Sonntag ist in Sachsen-Anhalt der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht worden. Landesweit fanden zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt. Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) legte gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des Landtags und dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Sachsen-Anhalt auf dem Magdeburger Westfriedhof einen Kranz nieder.

«Überall auf der Welt gibt es Kriegsgräberstätten, nicht nur Soldaten und Soldatinnen liegen auf ihnen begraben, sondern auch unzählige Zivilistinnen und Zivilisten», sagte Dieter Steinecke, Vorsitzender des Volksbunds in Sachsen-Anhalt, nach Angaben des Landtags zuvor bei der zentralen Gedenkstunde in der Staatskanzlei. Die Kriegsgräber vermittelten die bittere Lehre, dass sich die Ereignisse der Vergangenheit nicht wiederholen dürften, so Steinecke weiter.