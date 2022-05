Auf Deutschlands größter Kriegsgräberstätte in Halbe in Brandenburg sind am Donnerstag 86 deutsche Soldaten eingebettet worden - erstmals ohne russische Beteiligung an einer solchen Gedenkveranstaltung. Es sei aber auch der sowjetischen Kriegsopfer gedacht worden, wie der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mitteilte. Auf 35 sowjetischen Kriegsgräbern seien Blumen niedergelegt worden. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine war ein traditioneller Arbeitseinsatz mit Soldaten aus Deutschland und Russland ausgesetzt worden, die sonst Gefallenen die letzte Ruhestätte geben.