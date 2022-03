Bei dem Scheunenbrand in Geeste waren mehr als 60 Feuerwehrleute im Einsatz (Symbolbild)

Hühner und Schweine verenden bei Scheunenbrand in Niedersachsen

Bei einem Feuer in einer Scheune in Geeste in Niedersachsen sind mehrere Tiere ums Leben gekommen. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise mehrere Hunderttausend Euro.

Bei einem Feuer in einer Scheune in Geeste im Landkreis Emsland sind mehrere Tiere gestorben. Nach ersten Erkenntnissen verendeten etwa zehn Hühner und drei Schweine, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro bei Brand in Geeste

Obwohl rund 60 Feuerwehrleute verhinderten, dass der Brand auf ein Wohnhaus übergriff, entstand ein Sachschaden von schätzungsweise mehreren Hunderttausend Euro.

Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache war noch unklar.