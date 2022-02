Gefahrguttransporter verunglückt: Autobahn Stunden gesperrt

Nach dem Unfall eines Gefahrguttransporters ist die Autobahn 7 in Richtung Süden rund 14 Stunden lang gesperrt worden. Verletzt worden sei bei dem Vorfall am Dienstagabend bei Guxhagen niemand, teilte die Polizei in Kassel am Mittwoch mit. Beladen war der Lastzug mit dem Gefahrstoff Isocyanat. Anwohner sollten ihre Fenster geschlossen halten. Am Lastwagen und an der Straße entstand ein Schaden von insgesamt etwa 150.000 Euro.

Der Fahrer hatte laut Polizei angegeben, zunächst Rauch aus dem Motorraum seines Fahrzeugs bemerkt zu haben, dann hätten die Bremsen des Sattelzugs versagt. Der Lkw kam von der Straße ab und brannte an einer Böschung aus. Rund 150 Feuerwehrleute waren für die Lösch- und Bergungsarbeiten im Einsatz. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde ein Gutachter beauftragt, um die Ursache des Unfalls zu ermitteln.

Wegen der Dämpfe wurde die Autobahn zunächst in beide Richtungen gesperrt, die Fahrbahnen in Richtung Norden durften bereits am Abend wieder befahren werden. In Richtung Süden wurde die Sperrung nach der Bergung des Lastwagens und der Ausbesserung der Fahrbahnen am Mittwochvormittag aufgehoben. Der Verkehr staute sich nach Angaben einer Polizeisprecherin etwa sieben Kilometer lang. Umleitungen waren eingerichtet.