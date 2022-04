Brandenburg unterstützt seine polnischen Partnerregionen Lubuskie (Lebuser Land) und Dolny Śląsk (Niederschlesien) bei der Hilfe für ukrainische Kriegsflüchtlinge. Am Samstag startete nach Angaben der Staatskanzlei ein Hilfskonvoi nach Zielona Góra (Grünberg) und Wrocław (Breslau). Acht Lastwagen bringen demnach medizinisches Material, Lebensmittel und Drogerieartikel in die beiden Städte. Die polnischen Regionen versorgen seit Wochen in einem großen Kraftakt Hunderttausende Ukrainer mit dem Nötigsten und hatten um Unterstützung gebeten.