Die drei Integrationsfachdienste Migration in Mecklenburg-Vorpommern haben ein Online-Angebot für ukrainische Flüchtlinge sowie für Berater und ehrenamtlich Engagierte erarbeitet. In Form von digitalen Pinnwänden (Padlets) gebe es dreisprachig und regional unterschiedliche Informationen von der Anmeldung beim Migrationsamt über das Beantragen von Sozialleistungen bis hin zur Anerkennung von Zeugnissen, teilten die in Rostock, Schwerin und Neubrandenburg beheimateten Organisationen mit. Die Inhalte stünden auf Ukrainisch, Russisch und Deutsch zur Verfügung und würden ständig aktualisiert.