Der Druck auf die staatlichen Erstanlaufstellen für ukrainische Kriegsflüchtlinge lässt etwas nach. Nachdem in der vergangenen Woche täglich etwa 1000 Schutzsuchende in der Hansestadt angekommen seien, seien es am Montag nur noch 699 gewesen, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) am Dienstag. Am Sonntag lag die Zahl der Neuankömmlinge bei 450. «Das ist eine gewisse Atempause», sagte Grote. «Wir rechnen aber natürlich auch damit, dass die Zahlen wieder ansteigen werden.»

Insgesamt seien seit Beginn des völkerrechtswidrigen Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine 17.268 Kriegsflüchtlinge in Hamburg gezählt worden. Hinzu kämen noch etwa 3000 Schutzsuchende, die bereits einen Termin für die notwendige Registrierung hätten, aber noch nicht mitgezählt würden, sagte Grote. Auf der anderen Seite seien bereits etwa 2800 Menschen auf andere Bundesländer verteilt worden.