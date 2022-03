Thüringer Kommunen können Menschen, die ukrainische Flüchtlinge privat unterbringen, eine Pauschale als Beitrag für die Nebenkosten zahlen. Es werde in Thüringen möglich sein, dass helfenden Menschen «wenigstens einige Unkosten pauschal abgegolten werden können», sagte Thüringens Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) nach einer Kabinettssitzung am Dienstag in Erfurt. Dies sei in einem Kabinettsbeschluss klargestellt worden. Es sei geplant, den Kommunen in einem Rundschreiben zu erläutern, welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen.

Bei der Finanzierung der Flüchtlingsaufnahme sollen Thüringens Kommunen wie bisher eine Pauschale pro Flüchtling vom Land erhalten. Sie sollen aber weitere Mittel ausgeben dürfen, um zum Beispiel Hallen oder Jugendherbergen anzumieten. Adams sagte, dass diese Kosten dann per Spitzabrechnung beim Land geltend gemacht werden können. Dafür soll die Flüchtlingskostenverordnung geändert werden.

«Wir wissen, dass die Kommunen jetzt in Vorleistung gehen müssen», sagte Adams. Dies gelte etwa beim Her- und Einrichten von Wohnungen. Mit den Kommunen sei besprochen, dass die Kommunen bis zu 90 Prozent der Pauschale vorzeitig erhalten können, um diese Vorleistung stemmen zu können.