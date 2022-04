Mehr als 10.000 ukrainische Kinder und Jugendliche sind laut des Kultusministeriums bereits in Bayerns Schulen registriert, viele weitere halten sich zudem schon im Freistaat auf. Alle Kinder und Jugendliche, die aus der Ukraine nach Bayern geflohen sind, sollen im hiesigen Schulsystem Struktur und Halt finden. «Jedem, der will, möchten wir auch ein Angebot machen, das ist unser Ziel», sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Mittwoch in München.

Dafür seien schon rund 1200 neue Kräfte angestellt worden, darunter 300 ukrainischsprachige. Und es werde weiterhin intensiv nach Personal gesucht, betonte Piazolo. Die meisten der Kinder und Jugendlichen sollen zunächst in Willkommensgruppen an den Schulen aufgenommen werden, mehrere Tausend mit Deutschkenntnissen sitzen aber auch bereits in den regulären Klassen.