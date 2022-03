Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat Kreisen und Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern eine gute Vorbereitung auf die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge bescheinigt und die große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung gewürdigt. Viele ehrenamtliche Betreuer hülfen den Menschen aus den Kriegsgebieten, sich zurechtzufinden. Nun komme es darauf an, für eine rasche Integration zu sorgen.

«Ich habe hier heute von den Familien gehört, sie wollen schnell arbeiten, sie wollen die Sprache lernen, sie wollen aktiv sein», sagte Schwesig am Donnerstag nach einem Besuch im AWO-Feriendorf Schwerin-Mueß. In den Bungalows im Süden der Landeshauptstadt fanden inzwischen 56 Frauen und Kinder Zuflucht.

Nach Angaben des Innenministeriums wurden seit Kriegsbeginn am 24. Februar in Mecklenburg-Vorpommern etwa 5300 Menschen aus der Ukraine registriert. Doch wird deren Gesamtzahl im Land auf etwa 9000 geschätzt, da viele der Flüchtlinge privat untergekommen sind und noch nicht von den zuständigen Behörden erfasst wurden.