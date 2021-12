Geflügelpest: Stallpflicht für Federvieh

Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in Thüringen dürfen Hühner, Enten, Gänse und anderes Geflügel in mehreren Regionen nicht mehr ins Freie. Das betrifft etwa den Landkreis Schmalkalden-Meiningen, wie die Kreisverwaltung am Freitag mitteilte. Im Nachbarkreis Hildburghausen war die Tierseuche in einem Hausgeflügelbestand festgestellt worden, die Schutzzone um den Ausbruchsort reicht auch in den Kreis Schmalkalden-Meiningen. Auch in Teilen von Erfurt gilt von Samstag an Stallpflicht für Hausgeflügel. Die Tiere sollen so vor einer Ansteckung geschützt werden. Für Menschen ist das Virus vom Typ H5N1 nach derzeitigen Erkenntnissen ungefährlich.

In Thüringen ist die Seuche in diesem Winter bislang in den Kreisen Hildburghausen und Altenburger Land aufgetreten. Im Altenburger Land hatte ein Tierhalter nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums Flugenten aus einem ebenfalls von Geflügelpest betroffenen Betrieb gekauft. Die Seuche war allerdings erst nach dem Verkauf amtlich festgestellt worden.