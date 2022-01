Gegner der Corona-Maßnahmen «spazieren» durch Flensburg

Hunderte sogenannte Spaziergänger haben am Samstag in Flensburg gegen die Corona-Einschränkungen protestiert. Insgesamt 400 Menschen hätten sich am Nachmittag in der Innenstadt zunächst zu drei verschiedenen unangemeldeten Versammlungen getroffen, die sich dann zu einem Aufzug vereinigt hätten, teilte die Polizei mit. Da die Demonstranten keine Versammlungsleitung bestimmt hätten, sei der Aufzug gestoppt und auf eine stationäre Kundgebung beschränkt worden.

Im Zusammenhang mit Verstößen geben Maskenpflicht seien 28 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet worden. Auch 40 bis 50 Gegendemonstranten waren den Angaben zufolge in die Innenstadt gekommen. Die Polizei war mit rund 300 Beamten im Einsatz. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.