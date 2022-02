Geldautomat gesprengt: 300.000 Euro Schaden

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Grafschaft (Kreis Ahrweiler) einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner meldeten im Ortsteil Beller eine Explosion, wie eine Polizeisprecherin sagte. Tatverdächtig seien nun mehrere Personen, die sich in der Nacht in einem Fahrzeug von dem Tatort entfernten.

Der Geldautomat befand sich im Vorraum einer Bank in einem Bürogebäude. An dem Gebäude seien größere Schäden entstanden, die sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 300.000 Euro belaufen könnten. Ob die Täter Geld erbeutet haben, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Montag hatte zunächst die Kriminaldirektion Koblenz die Ermittlungen übernommen, doch es werde noch geprüft, ob das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz den Fall zukünftig übernehmen werde.