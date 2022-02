Geldwäscheverdacht: Polizei stellt Bargeld sicher

Bargeld in Höhe von rund 27.000 Euro haben Beamte der Bundespolizei bei einer Fahrzeugkontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim sichergestellt. Das in Zeitungspapier eingewickelte Geld fand sich im Wagen eines 51-Jährigen, der aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist war. Bei der Kontrolle wurde der Mann unter anderem gefragt, ob er einen meldepflichtigen Geldbetrag von 10.000 Euro oder mehr mit sich führte. Daraufhin holte er das Geldpaket aus einem Koffer hervor und überreichte es den Beamten. Eine schlüssige Erklärung habe er nicht gehabt, hieß es von der Bundespolizei am Mittwoch. Nun soll wegen des Verdachts der Geldwäsche die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe des Zollfahndungsamtes Essen und der Polizei in Nordrhein-Westfalen die Herkunft und den Verwendungszweck des Geldes klären.

