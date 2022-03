Bei einer Verpuffung in einer Wohnung in Gelsenkirchen ist am Sonntag eine Frau sehr schwer verletzt worden. Es seien auch weitere Menschen von den Folgen des Unglücks betroffen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ob auch sie verletzt wurden, sei noch unklar. Bei der Verpuffung habe eine Gasflasche eine Rolle gespielt. Es habe einen Folgebrand gegeben. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Die Wohnung befindet sich laut Feuerwehr in einem Mehrfamilienhaus.

