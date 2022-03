Teilnehmer der rechtsextremen Kleinstpartei «Neue Stärke» halten bengalisches Feuer in der Hand. Foto: Bodo Schackow/dpa-zentralbild/dpa

Gegen einen Aufzug der rechtsextremen Szene haben am Samstag in Gera nach Polizeiangaben etwa 300 Menschen protestiert. Unter dem Motto «Toleranz für Vielfalt und Akzeptanz» hatte ein Bündnis unter anderem eine Demonstration und eine Demokratiemeile in der Innenstadt organisiert. Dies sei nach bisherigen Erkenntnissen störungsfrei verlaufen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die Versammlung einer rechtsextremen Kleinstpartei wurde laut Polizei nach Verstößen gegen das im Versammlungsgesetz verankerte Uniformverbot von den Veranstaltern abgebrochen.

Die etwa 80 Teilnehmer waren der Polizei zufolge in einheitlicher Kleidung erschienen und hatten sich trotz mehrfacher Aufforderung der Sicherheitskräfte geweigert, sich umzuziehen. Einige brannten Feuerwerkskörper ab. Die Beamten stellten nach eigenen Angaben die Identität der Teilnehmenden fest.