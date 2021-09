Geschäfte für Handwerksbetriebe laufen wieder besser

Ein Mechaniker montiert Batterieblöcke in einer Autowerkstatt. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Handwerksbetriebe in Rheinland-Pfalz, für die ein Meisterbrief oder eine ähnliche Qualifikation vorausgesetzt wird, haben im zweiten Quartal wieder bessere Geschäfte gemacht. Von April bis Juni lagen die Umsätze um elf Prozent über den Ergebnissen des entsprechenden Vorjahreszeitraums, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems mitteilte. Insbesondere Unternehmen im Kraftfahrzeug- und Gesundheitsgewerbe legten deutlich zu. Im ersten Quartal hatten die Handwerksbetriebe über alle Bereiche hinweg noch ein Minus von 5,7 Prozent verzeichnet.

