Der Stadtpräsident der Landeshauptstadt, Sebastian Ehlers (CDU), hat am Samstag mit einer Gedenkrede auf dem Ehrenfriedhof am Platz der Opfer des Faschismus der Befreiung der KZ Wöbbelin gedacht. Die Befreiung des im Februar 1945 eingerichteten Außenlagers des KZ Neuengamme jährt sich in diesem Jahr zum 77. Mal.