Zum Treffen der Autotuning-Szene am sogenannten Car-Friday will die Polizei in Sachsen-Anhalt verstärkt auf mögliche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung kontrollieren. Insbesondere auf die Rappbodetalsperre im Harz werde man ein besonderes Augenmerk legen, teilte die Polizei in Halberstadt am Freitag mit. Hier fanden in den vergangenen Jahren große Treffen der Szene statt. «Wir werden am Freitag mit größerem Kräfteaufgebot da sein.»

Es gehe vorrangig um bauliche Veränderungen an den Fahrzeugen, erklärte ein Sprecher der Polizei. Diese führten nicht selten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Bauliche Veränderungen müssten durch TÜV abgenommen werden, erklärte der Sprecher. Desweiteren sei es in der Vergangenheit zu illegalen Autorennen am Car-Friday gekommen. Diesen wolle man durch die Kontrollen entgegenwirken. Die Maßnahmen an der Rappbodetalsperre sollen laut Polizei um 16 Uhr beginnen. Eine Auswertung der Zahlen sei dann am Samstag zu erwarten.