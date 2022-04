Starre Berufsbilder aufbrechen, in eher geschlechteruntypische Berufe reinschnuppern: Beim Girls' und Boys' Day am Donnerstag sind junge Menschen eingeladen, Berufe zu erkunden, die vielleicht nicht den üblichen Vorstellungen von Frauen- oder Männerberufen entsprechen. Nach wie vor seien die zehn am häufigsten gewählten Berufe klar nach Geschlecht sortiert, hieß es seitens des Statistischen Landesamts Sachsen-Anhalt.