Land fördert Projekte in Jugendaktionsprogramm mit Millionen

Land fördert Projekte in Jugendaktionsprogramm mit Millionen

Mit insgesamt 1,6 Millionen Euro fördert die Landesregierung 19 Projekte von hessischen Kommunen und freien Trägern des Jugendaktionsprogramms Partizipation. «Wir fördern Projekte, bei denen Kinder und Jugendliche ihre Ideen, Vorstellungen oder Forderungen einbringen und so aktiv unsere Gesellschaft mitgestalten», erklärte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Donnerstag in Wiesbaden.

Das Leitthema des neuen Jugendaktionsprogramms lautet: «Zwischen Einbringen und Ausprobieren - Beteiligung und (Frei-)räume für Partizipation und Demokratie». Die Bandbreite der geförderten Projekte reicht nach Angaben des Ministeriums vom Bau einer Skateanlage über Apps und Online-Magazine als Beteiligungsplattformen für Jugendliche bis zu Projekten zur Entwicklung kommunaler Partizipationsstrukturen etwa durch Jugendbeiräte. Das Programm läuft in den Jahren 2022 bis 2024.