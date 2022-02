Gestohlener Buchstabe vom Schriftzug von Rathaus ist zurück

Was wollen Diebe mit dem Buchstaben «H» vom Schriftzug am Alten Rathaus in Celle? Das müssen sich die Diebe auch gedacht haben - der fehlende Buchstabe ist wieder aufgetaucht. Passanten hätten am Montagnachmittag gemeldet, dass sie das verschwundene goldene «H» gefunden hätten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der große Buchstabe war im Zeitraum vom 14. bis 17. Januar gestohlen worden. Gefunden wurde das begehrte Schriftzeichen nun in einem Kellerschacht in der Celler Innenstadt. Beamte der Celler Polizei stellten das goldene «H» sicher.

