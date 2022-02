Gestohlener Hund bei Wohnsitzloser gefunden

Nach dem Diebstahl eines Hundes vor einem Mannheimer Supermarkt hat die Polizei eine Tatverdächtige festgenommen. Der Husky-Labrador-Mischling sei bei ihr gefunden und am Dienstagabend wohlbehalten an seinen Besitzer zurückgegeben worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Bei der mutmaßlichen Hundediebin handelt es sich demnach um eine 21-Jährige ohne festen Wohnsitz. Sie sei mit dem Hund am Montagabend stark betrunken in einer Straßenbahn unterwegs gewesen, als sie von ihrem Sitzplatz fiel. Ein Zeuge hatte danach die Polizei gerufen.

Auf die Streifenbeamten reagierte die Frau den Angaben zufolge aggressiv. Auf dem Weg zu einer Zelle habe die 21-Jährige die Polizisten unvermittelt angegriffen und zwei Beamten ins Gesicht gespuckt.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim beantragte beim zuständigen Amtsgericht Haft für die Frau, die es bereits wegen ähnlicher Taten mit der Polizei zu tun hatte. Die 21-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Besitzer des Hundes hatte das Tier während des Einkaufs am Montag am Geländer einer Straßenbahnhaltestelle angeleint. Auf Aufzeichnungen der videoüberwachten Fußgängerzone war zu sehen, wie der Hund geklaut wurde. Die Polizei war zunächst aber von einem männlichen Täter ausgegangen.