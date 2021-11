Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Gesuchter fliegt auf, weil er keine Corona-Maske tragen will

Ein 19-Jähriger hätte sich einiges ersparen können, wenn er im Zug die Corona-Schutzmaske aufgesetzt hätte: Weil er sich aber weigerte, hat das Zugpersonal am Donnerstagabend in Hannover die Bundespolizei gerufen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann gesucht wurde, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Gegen ihn lag seit zwei Monaten ein Untersuchungshaftbefehl vor, Ermittlungen wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz laufen gegen den wohnungslosen 19-Jährigen. Die Beamten verhafteten den Mann - bis zum Prozess sitzt er nun hinter Gittern.

