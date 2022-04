Durchschnittlich jede zweite Corona-Schutzimpfung in Rheinland-Pfalz wurde der Kassenärztlichen Vereinigung zufolge in ärztlichen Praxen verabreicht. Damit decke sich die Bilanz im Bundesland mit den bundesweiten Zahlen, teilte die Vereinigung am Mittwoch in Mainz mit. «Waren es zu Beginn vor allem Erst- und Zweitimpfungen, überwiegen seit einiger Zeit die Dritt- und Viertimpfungen», hieß es. Insgesamt stünden seit Ostern 2021 in rheinland-pfälzischen Praxen etwa 4,4 Millionen Impfungen zu Buche.

«Erst mit der Beteiligung der Niedergelassenen hat die Kampagne richtig Fahrt aufgenommen», sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz, Peter Heinz. Zu Beginn sei Impfstoff knapp gewesen. Trotzdem seien in mehr als 2600 rheinland-pfälzischen Praxen Schutzimpfungen angeboten worden. «Viele Kolleginnen und Kollegen haben spezielle Impfsprechstunden eingerichtet, teilweise in Sonderschichten abends und am Wochenende.»

Heinz nannte Impfangebote etwa in Apotheken unnötig. «Seit die rheinland-pfälzischen Apotheken am 8. Februar 2022 in die Kampagne einbezogen wurden, sind dort laut Robert Koch-Institut gerade einmal rund 1800 Covid-19-Impfungen verabreicht worden. Impfen ist klassische Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte - und soll es bleiben.»