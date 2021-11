Gesundheitsämter melden über 1700 neue Corona-Infektionen

Corona-Schnelltests liegen in einem Testzentrum auf einem Tisch. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 1724 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden aus Sachsen-Anhalt gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 352,5, wie das RKI am Dienstag mitteilte. Damit wurde ein neuer Höchstwert erreicht. Auch bundesweit wurde mit 312,4 ein neuer Höchststand registriert. Am Montag war in Sachsen-Anhalt eine Inzidenz von 304,9, bundesweit eine Inzidenz von 303 gemeldet worden.

Seit Beginn der Pandemie hat es laut RKI 125.653 Infektionen mit dem Coronavirus gegeben. Von Montag auf Dienstag stieg die Zahl der im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung Gestorbenen um 7 auf jetzt 3648.

Mit einer Inzidenz von 566 weist der Altmarkkreis Salzwedel nach wie vor den höchsten Wert in Sachsen-Anhalt auf. Den geringsten Wert meldete der Landkreis Harz mit 228. Die Sieben-Tage-Inzidenz weist aus, wie viele Menschen sich je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche infiziert haben.