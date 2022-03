Wann wird der abendliche Wein, das Einkaufen, das Essverhalten oder das Online-Sein pathologisch? Wann wird der Höhenflug zum Absturz? Das «Haus der Versuchungen» soll diese Fragen interaktiv beantworten.

Suchtprävention mithilfe von Kunst: Künftig soll in Erfurt in einem Ausstellungshaus über Sucht aufgeklärt werden. In spätestens fünf Jahren soll das Haus, das in Zusammenarbeit mit der Suchthilfe Thüringen entsteht, seine Türen öffnen, sagte eine Sprecherin der neu gegründeten Stiftung «Welt der Versuchungen» am Montag in Erfurt. Doch aktuell sucht die Stiftung noch nach einem geeigneten Ort für das Projekt.



Hier soll die Zusammenarbeit zwischen Kunstschaffenden und Expertinnen und Experten verschiedener Fachgebiete dauerhaft möglich gemacht werden. Die Vision: Mit Installationen und Bildern, ebenso wie mit Workshops, deren Ergebnis ein Rapp, Comic oder eine Videoarbeit sein kann, mit Vorträgen und Debatten, Konzerte und Fortbildungen sollen alte und neue Versuchungen und Abhängigkeiten – von Drogen bis Social Media - beleuchtet werden.

«Mit der Verknüpfung von Suchtprävention, Gesundheitsförderung, Wissenschaft und Kunst beschreitet die Stiftung "Welt der Versuchungen" neue Wege in der Geschichte der Suchtprävention», sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am Montag bei der Anerkennung der Stiftung. Das Ministerium fördert das Projekt. Zudem gibt der Bund 15 Millionen Euro für das Vorhaben.

Die Mitglieder des Stiftungsrats kommen aus unterschiedlichen Disziplinen – wie etwa der Suchtprävention, des Gesundheitsmanagements oder der Kinder- und Jugendbildung - zusammen. Die Arbeit solle dann Jung und Alt auf Sucht und Gesundheit ansprechen und ein Forum für Begegnungen und Austausch schaffen. «Das Thema betrifft uns alle», sagte die Sprecherin der Stiftung.

«Sucht ist seit Jahrzehnten ein gesellschaftliches Thema und auch heute brandaktuell. Die Nachfrage steigt quer durch alle Gesellschaftsschichten. Verhaltenssüchte wie Ess-, Spiel- und Kaufsucht spielen inzwischen eine ebenso bedeutende Rolle wie die Sucht nach Arbeit oder Social Media», hieß es von Seiten der Stiftung. Mit der Gründungsfeier sei «ein weiterer Meilenstein bei der Realisierung des Ausstellungshauses» gesetzt.