Gesundheitsministerium setzt 3G-Regelung außer Kraft

Das Thüringer Gesundheitsministerium hat die 3G-Regelung und die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene per Erlass ab Freitag außer Kraft gesetzt. Alleinige Voraussetzung zum Einkaufen in den Geschäften des Einzelhandels wird damit das Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske sein, wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte. Der Schritt war bereits am Mittwoch angekündigt worden. Der Erlass sei den Landkreisen und kreisfreien Städten bereits zugesandt worden, hieß es.

Das Thüringer Gesundheitsministerium hat die 3G-Regelung und die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene per Erlass ab Freitag außer Kraft gesetzt. Alleinige Voraussetzung zum Einkaufen in den Geschäften des Einzelhandels wird damit das Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske sein, wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte. Der Schritt war bereits am Mittwoch angekündigt worden. Der Erlass sei den Landkreisen und kreisfreien Städten bereits zugesandt worden, hieß es.

In einer Woche läuft in Thüringen zudem die Feststellung der sogenannten epidemischen Notlage aus. Damit gehen weitere Lockerungen einher, wie das Ministerium mitteilte. So sind ab Freitag kommender Woche (25.2.) keine pauschalen Schließungen von Diskotheken, Bars oder Clubs mehr möglich. Auch ein Verbot von Dorf-, Stadt-, Wein- oder Volksfesten ist dann zunächst vom Tisch.