Gesundheitsministerium setzt auf Austausch zu Impfpflicht

Thüringens Gesundheitsministerium setzt bei der Umsetzung und Akzeptanz der einrichtungsbezogenen Impfpflicht auf gemeinsamen Austausch und Aufklärung. Man habe großes Verständnis für die Verunsicherung und die Bedenken aller Beteiligten, sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Die Linke) laut einer Mitteilung vom Donnerstag. Umso wichtiger sei es, den gemeinsamen Austausch zu fördern, Abläufe transparent zu machen und mit den anderen Ländern ein bundesweites Vorgehen abzustimmen. Diesbezüglich habe am Mittwoch ein Arbeitstreffen der betroffenen Branchen- und Trägerverbände, Kammern, Ersatzkassen und kommunalen Spitzenverbände stattgefunden.

«Wir alle sind uns einig, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht nur eine wichtige Schutzmaßnahme für Risikopatienten und vulnerable Gruppen ist, sondern auch für die Beschäftigten in den Bereichen der Gesundheitsversorgung und der Pflege», sagte Werner demnach. Zudem werde sie als erster Schritt zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gesehen, über die am Mittwoch im Bundestag beraten wurde. «Es geht also nicht um das Ob der Teilimpfpflicht, sondern um das Wie», sagte Werner.