Gewaltopfer stirbt rund zwei Wochen nach der Tat

Knapp zwei Wochen nach der gewaltsamen Auseinandersetzung in Neubrandenburg ist das 30 Jahre alte Opfer im Krankenhaus gestorben. Der Mann sei am Freitagabend gestorben, teilte die Polizei mit. Zwei 16 und 19 Jahre alte Männer sollen am 7. Februar bei einem Streit «um persönliche Dinge» dermaßen auf den 30-Jährigen eingeschlagen haben, dass dieser mit schweren Kopfverletzungen liegenblieb. Die mutmaßlichen Täter wurden nach kurzer Flucht von der Polizei gefasst und sitzen seither in Untersuchungshaft.