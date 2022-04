Die Polizei hat in Frankfurt einen Mann festgenommen, der in der Innenstadt gepöbelt und anschließend Polizisten angegriffen haben soll. Nach Angaben der Beamten vom Sonntag wurde die Polizei alarmiert, weil der 53-Jährige in der S- und U-Bahnstation Konstablerwache zwei Menschen rassistisch beleidigt und geschubst haben soll. Diese beiden hätten die Polizisten zwar nicht mehr angetroffen. Die Streife habe aber den 53-Jährigen vor einem Geschäft in der Einkaufsstraße Zeil entdeckt.

Die Polizei hat in Frankfurt einen Mann festgenommen, der in der Innenstadt gepöbelt und anschließend Polizisten angegriffen haben soll. Nach Angaben der Beamten vom Sonntag wurde die Polizei alarmiert, weil der 53-Jährige in der S- und U-Bahnstation Konstablerwache zwei Menschen rassistisch beleidigt und geschubst haben soll. Diese beiden hätten die Polizisten zwar nicht mehr angetroffen. Die Streife habe aber den 53-Jährigen vor einem Geschäft in der Einkaufsstraße Zeil entdeckt.

Es gab eine Rangelei bei der er versucht habe, einen Polizisten am Kragen seiner Schutzweste zu packen und ins Gesicht zu schlagen. Daraufhin hätten die Beamten den 53-Jährigen zu Boden gebracht. Bei der Auseinandersetzung trugen nach Angaben der Ermittler alle drei Beteiligten Blessuren davon. Der Vorfall passierte bereits am Freitagabend.