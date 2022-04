Verdi ruft zum Streik für Tarifrechte bei Amazon in NRW auf

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Online-Riesens Amazon an den Standorten Rheinberg und Werne in Nordrhein-Westfalen zum Streik aufgerufen. Im Kampf um Tarifverträge sollen sie mit Beginn der Nachtschicht die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft am Sonntag ankündigte.

Verdi fordert bei Amazon die Anerkennung der Tarifverträge des Einzelhandels in Nordrhein-Westfalen. Außerdem will die Gewerkschaft einen Tarifvertrag für «gute und gesunde Arbeit» für die Beschäftigten.

«Zeitdruck, Hetze und monotone Tätigkeiten können Beschäftigte krank machen», unterstrich die Verhandlungsführerin für NRW, Silke Zimmer, in einer Mitteilung. «Um das zu verhindern, ist es notwendig, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die die Gesundheit der Beschäftigten auf Dauer erhalten.» Amazon könne hier mit gutem Beispiel voran gehen. Für ihren Einsatz hätten die Beschäftigten es zudem verdient, dass ihre Arbeit tariflich entlohnt werde.

Nach Angaben von Verdi arbeiten an den Amazon-Standorten Rheinberg und Werne jeweils rund 1800 Beschäftigte. In Werne solle bis Mittwoch gestreikt werden, in Rheinberg einen Tag länger.