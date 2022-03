Giffey: Bundesweite Verteilung der Ukraine-Flüchtlinge nötig

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hält eine bundesweite Koordination bei der Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge für nötig. «Berlin ist natürlich der große Dreh- und Angelpunkt und auch Zielort für viele Menschen, die hierher kommen», sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch. «Es gibt einen sehr starken Fokus auf Berlin. Wir werden das, soweit es geht, von unserer Seite auch versuchen zu händeln», so Giffey. «Aber wir brauchen auch Unterstützung der anderen Bundesländer dabei.»

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hält eine bundesweite Koordination bei der Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge für nötig. «Berlin ist natürlich der große Dreh- und Angelpunkt und auch Zielort für viele Menschen, die hierher kommen», sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch. «Es gibt einen sehr starken Fokus auf Berlin. Wir werden das, soweit es geht, von unserer Seite auch versuchen zu händeln», so Giffey. «Aber wir brauchen auch Unterstützung der anderen Bundesländer dabei.»

Um eine Verteilung der Menschen über die Hauptstadt hinaus zu organisieren, spreche sich Berlin momentan mit anderen Ländern wie Brandenburg, Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern ab. «Das ist jetzt eine Absprache, die mit unseren Nachbarbundesländern erfolgt, aber die natürlich, sobald der Rechtsstatus geklärt ist, auch von Bundesseite organisiert werden muss.» Wichtig sei, dass auf europäischer Ebene bald Klarheit über den Aufenthaltsstatus der Geflüchteten aus der Ukraine geschaffen werde und diese als Kriegsflüchtlinge anerkannt würden.

Berlin rechnet mit mindestens 20.000 Flüchtlingen aus der Ukraine, die seit einer Woche von Russland angegriffen wird. Von Tag zu Tag steigt die Zahl der Ankömmlinge, die nicht bei Bekannten oder Verwandten unterkommen und eine Unterkunft benötigen, stark an. Vor diesem Hintergrund wolle Berlin auch mit der Deutschen Bahn sprechen, «inwieweit Tickets, die bisher in Berlin enden, auch weitergehen können an andere Orte», sagte Giffey. Die Bahn befördert seit einigen Tagen ukrainische Staatsbürger in ihren Zügen von Polen nach Deutschland bis Berlin kostenfrei.