Giffey begrüßt neue Impfkampagne der Bundesregierung

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat die geplante neue Impfkampagne der Bundesregierung begrüßt. Diese sei auch für die Kommunikation in den Ländern sehr hilfreich, sagte die SPD-Politikerin am Montag nach Bund-Länder-Beratungen zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie. Es sei gut, dass mittlerweile rund die Hälfte der Deutschen geboostert sei. Das gelte es nun aber, weiter auszubauen.

Berlin habe beim Boostern und bei Impfungen für Kinder und Jugendliche Schwerpunkte gesetzt. «Wir konnten sehr, sehr große Zahlen dabei erreichen und setzen weiterhin auf das aufsuchende Impfen», sagte Giffey. Ziel sei es, so Menschen zu erreichen, die bisher noch nicht erreicht werden konnten.

Zur Erhöhung der Impfquote in Deutschland will die Bundesregierung nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) noch stärker als bisher für den Impfschutz gegen das Coronavirus werben. Mit großer Anstrengung habe die Bundesregierung eine neue Kampagne zum Impfen und Boostern aufgelegt, erklärte Scholz nach den Beratungen von Bund und Ländern. Neben Plakaten mit der Motto-Aufschrift «Impfen hilft» solle es nun auch verstärkt Aufrufe im Radio und auch auf Social-Media-Plattformen geben.