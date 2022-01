Glasscherben im Sand von Kinderspielplatz vergraben

Auf einem Kinderspielplatz im südhessischen Obertshausen sind Glasscherben im Sand vergraben worden. Sie stammten von zerbrochenen Weingläsern und hätten sich an einem Kriechtunnel sowie an einem Rutschen-Auslauf befunden, teilte die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mit. Zudem wurden am Montagvormittag an einer Sitzecke für Kinder Keramikscherben entdeckt. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und hofft auf die Hinweise von Zeugen.

