Glockenläuten und Gebete für Frieden in der Ukraine

Als Mahnung zum Frieden sollen am Donnerstag zur Mittagszeit auch in Mecklenburg-Vorpommern die Kirchenglocken länger läuten als gewöhnlich. Wie ein Sprecher der Nordkirche mitteilte, hat die Europäische Vereinigung der Dombau- und Bauhüttenmeister angesichts der russischen Invasion in die Ukraine dazu aufgerufen. «Europa brennt», heißt es in dem Aufruf. Für jeden Tag, den dieser unsinnige Krieg in der Ukraine bislang dauere, sollten die Glocken am Donnerstag um 12.00 Uhr für insgesamt sieben Minuten läuten.

Die Initiatoren wollen damit nach eigenen Angaben ihre Solidarität mit den Menschen zeigen, die den Krieg aushalten müssen oder Widerstand leisten. Zugleich solle mit diesem Brandläuten auch Trauer bekundet werden um die Toten aller beteiligten Länder.

Am Donnerstag werden in den Kirchen Mecklenburg-Vorpommerns auch die Andachten und Friedensgebete fortgesetzt, mit denen Christen ihrem Wunsch nach einem baldigen Ende des Krieges in der Ukraine Ausdruck verleihen. So ist in der Pfarrkirche auf dem Markt in Güstrow um 12.00 Uhr ein Friedensgebet geplant. Ähnliche Zusammenkünfte gibt es am frühen Abend in der Heiligen Geist Kirche in Rostock und in der Dorfkirche im benachbarten Rövershagen. In Parchim, in Hagenow und im Doberaner Münster gibt es, wie jeden Werktag, am Abend ebenfalls Friedensgebete. Die Paulskirche in Schwerin lädt für Sonntagabend zu einem Benefizkonzert ein. Der Erlös soll dem deutsch-ukrainischen Kulturverein zufließen.