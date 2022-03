Vier Kinder haben bei einer Schatzsuche in Gablenz (Landkreis Görlitz) eine Kriegsbombe gefunden. Sie waren am Samstagnachmittag mit einem Metalldetektor und einem Spaten auf einem Feld unterwegs und legten einen metallenen Gegenstand frei, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als der Eigentümer des Grundstücks sie ansprach, suchten die Kinder das Weite. Der Mann entdeckte dann eine 40 Kilogramm schwere Sprengbombe, die der Kampfmittelräumdienst abtransportierte.

