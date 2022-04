Ein Autofahrer ist beim Einparken vom Bremspedal gerutscht - sein Wagen ist deshalb gegen eine Hauswand gefahren. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte, wurden bei dem Unfall am Samstagfrüh in Görlitz das Fahrzeug selbst sowie ein Friseurgeschäft beschädigt. Dabei sei ein Schaden von etwa 23 000 Euro entstanden. Der Autofahrer blieb demnach unverletzt.