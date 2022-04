Etwa 3500 Jugendliche werden in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) bis Pfingstsonntag konfirmiert. Das teilte die EKM am Montag mit. Mit der Konfirmation sind die Mädchen und Jungen zur selbstständigen Teilnahme am Abendmahl zugelassen, können Taufpaten werden und dürfen mit dem vollendeten 14. Lebensjahr das aktive Wahlrecht in der Kirche ausüben. In den Konfirmationsgottesdiensten werden die Jugendlichen gesegnet.

Etwa 3500 Jugendliche werden in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) bis Pfingstsonntag konfirmiert. Das teilte die EKM am Montag mit. Mit der Konfirmation sind die Mädchen und Jungen zur selbstständigen Teilnahme am Abendmahl zugelassen, können Taufpaten werden und dürfen mit dem vollendeten 14. Lebensjahr das aktive Wahlrecht in der Kirche ausüben. In den Konfirmationsgottesdiensten werden die Jugendlichen gesegnet.

«Die Konfirmation nimmt die jungen Menschen als selbstständige Persönlichkeiten wahr. Sie sagen selbst Ja zu Glauben und Kirche», sagte Landesjugendpfarrer Peter Herrfurth. Die Konfirmanden haben sich über einen längeren Zeitraum auf das Ereignis vorbereitet. Neben dem klassischen Konfirmandenunterricht besuchten sie auch Festivals. In Wittenberg werden diese laut der EKM seit dem Jahr 2017 für Konfirmanden aus ganz Deutschland veranstaltet.