Ein 82-Jährige ist in Osterwald (Landkreis Grafschaft Bentheim) von ihrem Pedelec gestürzt und hat sich lebensgefährlich am Kopf verletzt. Sie wurde am Samstag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau habe sich in ihrer Einfahrt zu ihrem Mann umdrehen wollen und dabei die Kontrolle über das Rad mit Elektromotor verloren, sagte ein Polizeisprecher.

