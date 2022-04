Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Wietmarschen in der Grafschaft Bentheim gestorben. Der 57-Jährige sei in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Dort prallte er am Sonntagmittag gegen einen Baum. Er starb noch an der Unfallstelle.

