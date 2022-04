Der Stadtverwaltung in Greifswald fehlen für die Oberbürgermeisterwahl am 12. Juni noch 200 Wahlhelfer. Für den Urnengang und eine mögliche Stichwahl 14 Tage später hätten sich erst 250 der benötigten 450 Freiwilligen gemeldet, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Gesucht würden demnach überwiegend erfahrene Wahlvorsteher und Schriftführer, aber auch einzelne Beisitzer. Als Aufwandsentschädigung solle 40 Euro pro Tag gezahlt werden, hieß es weiter.