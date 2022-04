Ein Angler ist in Greiz von drei Unbekannten beleidigt und von einem geschlagen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der 45-Jährige die Beleidigungen am Elsterufer Parkplatz am Freitagabend zunächst ignoriert. Dann habe einer der Unbekannten versucht den Mann zu schlagen und es kam zu einer Rangelei. Dabei wurde der Angler leicht verletzt. Daraufhin ließ der Täter vom 45-Jährigen ab und flüchtete. Die Polizei konnte den Mann identifizieren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.