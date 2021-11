Groeneveld als Chef des Apothekerverbandes bestätigt

Berend Groeneveld ist als Vorstandsvorsitzender des Landesapothekerverbandes Niedersachsen (LAV) wiedergewählt worden. Der Apotheker aus Ostfriesland bleibt damit weitere vier Jahre an der Spitze des Verbandes, wie der LAV am späten Mittwochabend nach der Entscheidung der Delegierten mitteilte. Es ist die dritte Amtszeit Groenevelds (59). Er betonte die außerordentlichen Leistungen der Apotheken mit ihren Teams in der Corona-Pandemie. Dies müsse besser gewürdigt und honoriert werden. Dem Verband sind rund 1760 niedersächsische Apotheken angeschlossen.

